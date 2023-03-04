İskenderiye Müzesi ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor

Müzedeki eserlerin kendisini çok etkilediğini, özellikle de İslami sanat eserlerinin çok hoşuna gittiğini söyleyen Mustafa, “Müzede, çeşitli İslami dönemlere dayanan metal, cam ve porselenden yapılmış eserler de yer alıyor. Genel olarak müze, adeta ziyaretçilerini antik Mısır döneminden bugüne doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. İskenderiye’ye gelen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer" dedi.



MÜZE ABD KONSOLOSLUĞU OLARAK DA KULLANILDI



Günümüzde ülkede müze olarak hizmet veren yapı, yaklaşık bir asır önce İskenderiye’nin önde gelen zengin tüccarlarından Esat Paşa Basili tarafından İtalyan mimar Victor Arlinger’e yaptırıldı.



1954 yılına kadar köşkün sahibi Basili tarafından mesken olarak kullanılan nadide yapı, ABD tarafından satın alınarak uzun yıllar Konsolosluk olarak kullanıldı. Söz konusu yapı, 1996 yılında Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından satın alınarak, yapılan tadilatın ardından 31 Ağustos 2003’te müzeye çevrildi.