İskoç kültür-sanat çalışanları İsrail'i boykot edeceklerini açıkladı

İskoç yazarlar, müzisyenler, film yapımcıları, tiyatro yönetmenleri, şairler, aktörler ve şarkıcılardan oluşan bir grup kültür-sanat endüstrisi çalışanı, Filistin halkıyla dayanışma bildirisi yayımladı.



Bildiride, "Filistin toplumunun İsrail'e yönelik kültürel boykot çağrısına cevaben, İsrail'de performans sergilemek ya da sergi açmak için yapılan her türlü daveti reddedeceğimizi, İsrail hükümetiyle bağlantılı herhangi bir kurumdan fon kabul etmeyeceğimizi ya da Filistin'de savaşı mümkün kılan askeri ve silah şirketleri tarafından desteklenen etkinliklere katılmayacağımızı taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



Kültür çalışanlarının, sanatlarının uluslararası hukuku ve evrensel insan hakları ilkelerini hiçe sayan apartheid devlet tarafından sömürülmesine izin vermeyi reddettiği vurgulanan bildiride, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunuyor, Gazze ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Tüm esirlerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz."



Bildiriye James Kelman, Darren McGarvey ve Kathryn Joseph'in de aralarında bulunduğu halihazırda 60 kültür-sanat çalışanı imza attı.



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı. Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 447 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü



