İskoçya müzesi Nijerya'ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edecek

İskoçya'daki Glasgow Life Müzesi'nin, Nijerya'nın güneyindeki Benin Krallığı döneminde Avrupa'ya kaçırılan 125 yıllık 17 bronz heykeli ülkeye iade edeceği bildirildi.

İskoçya müzesi Nijerya'ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edecek
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Haberler - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 17:33

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Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığı temsilcileri Glasgow Life Müzesi yetkilileriyle görüştü.

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu Genel Müdürü Abba İsa Tijjani, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, müzesinde Nijerya'ya ait 17 bronz heykel bulunduğunu belirtti.

Tijjani, bu eserlerin 1897 yılında kaçırıldığını kaydederek, İskoçya hükümetinin bu eserleri iade etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Nijerya'ya ait çok sayıda eserin yurt dışında bulunduğunun altını çizen Tijjani, hükümetin bu eserlerin iade edilmesi konusunda çeşitli çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bu eserlerin iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

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