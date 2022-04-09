İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müze, ziyarete açıldığı ilk gün vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, müzenin ilk gününde vatandaşlar tarafından gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ HAKKINDA



Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 10 bin metrekare kapalı alana kurulu, 15 tematik bölümden oluşan İslam Medeniyetleri Müzesi'nde 800'e yakın eser bulunuyor.



Müzede, Hazreti Muhammed'in eşyaları ve temsili ayak izinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshaları, Kabe kapısı perdesi, Kur'an-ı Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları ile Hilye-i Şerifler yer alıyor.



Ayrıca müzede, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, padişah kılıç ve kaftanları, dervişlerin tespihleri, Türk dokuma sanatı örnekleri, mimari ve dekoratif eşyalar ile hüsnühat sanatından çini örnekleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.