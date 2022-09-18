İspanyol oyuncu Penelope Cruz'a San Sebastian Festivali'nden prestijli ödül

İspanya'nın uluslararası alandaki en tanınmış sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali’nde Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Penelope Cruz onurlandırıldı. Cruz, festival’de Ulusal Sinematografi Ödülü’nün sahibi oldu. Tören esnasında duygulanan ve gözleri dolan 48 yaşındaki oyuncu, “Bu ödüle sahip olmak benim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı.



“Sinema, çocukluğumdan beri en büyük tutkum oldu” diyen oyuncu, festival katılımcıları tarafından ayakta alkışlandı.



ÖĞRENDİĞİ EN BÜYÜK DERS 6 dakikalık bir konuşma hazırlayan Cruz, 30 yıllık kariyerinde öğrendiği en büyük dersin kazandığı deneyimler olduğunu paylaştı. Oyuncu “Cavafis’in harika bir şiir var. Eğer Ithaca’ya gidiyorsan, yolu uzatmaya çalış çünkü önemli olan oraya varmak değil, yol boyunca deneyimlediğin maceralardır” dedi.

