İspanyol oyuncu Penelope Cruz'a San Sebastian Film Festivali'nden prestijli ödül

Ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz, 70'inci San Sebastian Film Festivali’nde İspanya Ulusal Sinematografi Ödülü’ne layık görüldü.

İspanyol oyuncu Penelope Cruz'a San Sebastian Film Festivali'nden prestijli ödül

Haberler 18.09.2022 - 15:10

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70. San Sebastian Film Festivali başladı

70. San Sebastian Film Festivali başladı

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İspanya'nın uluslararası alandaki en tanınmış sinema etkinliği olan San Sebastian Festivali’nde Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Penelope Cruz onurlandırıldı. Cruz, festivalde Ulusal Sinematografi Ödülü’nün sahibi oldu. Tören esnasında duygulanan ve gözleri dolan 48 yaşındaki oyuncu, “Bu ödüle sahip olmak benim için büyük bir onur” dedi.

İspanyol oyuncu Penelope Cruz'a San Sebastian Film Festivali'nden prestijli ödül - 1

“Sinema, çocukluğumdan beri en büyük tutkum oldu” diyen oyuncu, festival katılımcıları tarafından ayakta alkışlandı.

İspanyol oyuncu Penelope Cruz'a San Sebastian Film Festivali'nden prestijli ödül - 2

ÖĞRENDİĞİ EN BÜYÜK DERS

6 dakikalık bir konuşma hazırlayan Cruz, 30 yıllık kariyerinde öğrendiği en büyük dersin kazandığı deneyimler olduğunu paylaştı. Oyuncu “Cavafis’in harika bir şiiri var. Eğer Ithaca’ya gidiyorsan, yolu uzatmaya çalış çünkü önemli olan oraya varmak değil, yol boyunca deneyimlediğin maceralardır” dedi.

İspanyol oyuncu Penelope Cruz'a San Sebastian Film Festivali'nden prestijli ödül - 3

OSCAR KAZANDI

İspanya’nın en ünlü oyuncularından biri olan Cruz, 1998 yılında ilk İngilizce dildeki filmi Talk of Angels ile Hollywood’a adım attı. Oyuncu, 2008 yılında Woody Allen imzalı Vicky, Christina, Barcelona filmiyle Oscar’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

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