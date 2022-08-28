İspanyol sanatçı Buika İstanbul'da konser verdi

TÜRKİYE'DE KENDİNİ EVİNDE GİBİ HİSSEDİYOR

Türkiye'deki sanatçılara, dinleyicilerin kendisine olan ilgisine, Türk yemeklerine ve Türkçe'ye ilişkin düşüncelerini anlatan Buika, Türkiye'ye geldiğinde kendisini hep iyi hissettiğini ve bunun 15 yıldır değişmediğini söyledi.

Türk hayranlarını ailesi gibi gördüğünü ifade eden İspanyol şarkıcı, "Ne zaman buraya gelsem kendimi evimde hissediyorum. Çünkü burada bir sürü arkadaşım var, bir çok insanla tanıştım. En önemlisi de Türk halkı çok tatlı ve mutlu insanlar. Beni her zaman gülümseme ve sevgiyle karşılıyorlar" dedi. Buika, Türk müzikseverlerin kendisine olan ilgisinin nedenini "dürüst ve doğal olması" olarak açıklayarak, izleyicilerine normal bir insan olduğunu gösterdiğini ifade etti.

