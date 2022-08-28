İspanyol sanatçı Buika İstanbul'da konser verdi

Haberler - Anadolu Ajansı 28.08.2022 - 15:34
İspanyol müziğinin usta isimlerinden Ekvator Ginesi asıllı Buika, İstanbul konserinde müzikseverlerin beğenisini kazandı. Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıkan Grammy ödüllü şarkıcıya klavye ve trombonda Santi Canada, gitarda Ricardo Moreno, bas gitarda Josue Ronkio, cajonda ise Ramon Porrina eşlik etti.
TÜRKİYE'DE KENDİNİ EVİNDE GİBİ HİSSEDİYOR
Türkiye'deki sanatçılara, dinleyicilerin kendisine olan ilgisine, Türk yemeklerine ve Türkçe'ye ilişkin düşüncelerini anlatan Buika, Türkiye'ye geldiğinde kendisini hep iyi hissettiğini ve bunun 15 yıldır değişmediğini söyledi.
Türk hayranlarını ailesi gibi gördüğünü ifade eden İspanyol şarkıcı, "Ne zaman buraya gelsem kendimi evimde hissediyorum. Çünkü burada bir sürü arkadaşım var, bir çok insanla tanıştım. En önemlisi de Türk halkı çok tatlı ve mutlu insanlar. Beni her zaman gülümseme ve sevgiyle karşılıyorlar" dedi. Buika, Türk müzikseverlerin kendisine olan ilgisinin nedenini "dürüst ve doğal olması" olarak açıklayarak, izleyicilerine normal bir insan olduğunu gösterdiğini ifade etti.
"DÜNYA GENÇ TÜRK SANATÇILARI DİNLEMELİ"
Sezen Aksu'nun şarkı söyleme şeklini çok beğendiğini vurgulayan usta sanatçı, "Sezen Aksu harika bir sanatçı. Son zamanlarda genç sanatçıları da dinliyorum, gerçekten şarkı söylemeyi biliyorlar. Söyledikleri şarkılar çok zor ama güzel şarkılar gibi görünüyor. Türkiye'de inanılmaz şeyler yapan bir sürü sanatçı var. Onlardan istediğim müziklerini dünyanın her yerine taşımaları çünkü dünyanın genç Türk sanatçıları dinlemesi gerekiyor. Türkçe dil olarak kulağa gerçekten romantik geliyor. Türkçeyi ilk duyduğumda karşımdakinin 'seni seviyorum' dediğini düşündüm" dedi.