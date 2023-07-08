İspanyol sanatçı Monica Molina Türkiye'ye geliyor

Akdeniz müziğinin sevilen İspanyol yorumcusu Monica Molina bir kez daha Türkiye’de hayranlarıyla buluşacak.



Türkiye’de de çok sevilen sanatçı 19 Ağustos’ta Bodrum’da, Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda hayata geçirilen Maximiles Black Turgutreis Arena’da konser verecek.



"Türkiye'de konser vermek her zaman heyecan verici. Türk dinleyicilerle aramızda 20 yıldır devam eden bir aşk var" diyen Molina, "Her zaman sizi çok sıcak ve kendime çok yakın buluyorum. Bu kez Bodrum'da çok güzel bir açıkhava sahnesinde dinleyicilerimizle buluşacağız. Geçmişten günümüze benden dinlemeyi en sevdikleri şarkılardan bir repertuvar hazırladım. Konserde yeni şarkım Mi Fortuna'yı da söyleyeceğim" diye konuştu.

Sanatçının 10 yıl aradan sonra yayınladığı “Mi Fortuna” şarkısı yeni albümünün de habercisi niteliğinde.

