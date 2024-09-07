İspanyol tenor Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapacak

Jose Carreras, jübile yapmaya hazırlanıyor. Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında 20 Eylül'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Türk müzikseverlerin karşısına çıkacak İspanyol tenor Carreras, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Giuseppe Donizetti, Giuseppe Verdi ve Giacomo Puccini operalarındaki performanslarıyla tanınan Carreras, Türkiye'de ilk kez sahne almayacağına işaret ederek, "Türk seyircisiyle ilgili çok güzel anılarım var. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Farklı kültürlerin bir araya geldiği bir havuz adeta. Bu da veda turnesi için daha iyi ve geniş bir perspektife sahip olma imkanı veriyor." dedi.



Carreras, tüm kültürlerin sanatçılar için ilham verici olduğuna değinerek, "Müzik insanlar arasındaki en iyi bağlantıdır. Müzik, hislerimizi ve duygularımızı yansıtabileceğimiz bir yoldur. Türk kültürü çok geniş ve zengin. Bu özelliğiyle şüphesiz birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı. En büyük yeteneğinin, sesi aracılığıyla insanlara duygularını aktarabilmek olduğunu vurgulayan Carreras, en mutlu hissettiği anın, dinleyicileriyle bağlantı kurduğu an olduğunu söyledi.



Carreras, yeteneklerine uygun eserleri repertuvarına aldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Birçok performansım sadece o günkü vokal performansımın kalitesi nedeniyle değil, aynı zamanda etrafımı saran koşullar nedeniyle de özel oldu. Bu koşullar arasında seyirciler de var. Geniş bir kariyerde, sanatçının yıllar içinde vokal koşullarına bağlı olarak şüphesiz dönüşümü vardır. Opera dünyasının müzikle, sözlerle ve sanatçıyla bir birlikteliği olmalıdır. Bu durum, bir opera performansının sağlığı için hayati önem taşır."