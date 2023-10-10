İspanyol şarkıcı Monica Molina 20 Ekim’de Türkiye'ye geliyor

İspanyol şarkıcı, müzisyen ve aktris Monica Molina, müziğinde geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getirerek İspanyol pop dünyasının en başarılı sanatçılarından biri haline geldi. "Despidada", "Vuelo", "De Cal y Arena" ve "A Vida" isimli dört albümü, "Pequeño Fado", "Ay Amor", "Oh Amores" gibi kültleşen şarkılarında İspanyol müziğinin geleneksel öğelerini benzersiz modern tarzıyla harmanlayarak müzikseverlerle buluşturdu.

"Vuela" albümüyle En İyi Latin Müzik Albümü alanında Grammy adaylığına sahip Monica Molina, 20 Ekim akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşturacak.