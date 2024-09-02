İstanbul bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda 4 Eylül'de İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma Uygulama Korosu'nun "Sivas Kongresi 105. Yıl Anısına" konseri müzikseverlerle buluşacak.

AKM'de ayrıca çocuklara özel atölyelerle çeşitli etkinlikler hafta boyunca katılımcılarla buluşacak.



Anadolu Ateşi, BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında 5 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava'da sahnede olacak.



Maximum Uniq Açıkhava'da yarın Sertab Erener, 6 Eylül'de Volkan Konak, 7 Eylül'de Hande Yener, 8 Eylül'de ise Serdar Ortaç konser verecek.



Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 4 Eylül'de Ajda Pekkan, 5-6-7 Eylül'de Mabel Matiz ve 8-9 Eylül'de Melike Şahin müzikseverlerle buluşacak.



Sergiler



Galata/Kuledibi Mevlevihanesi'nin mahzenindeki hat levhası, tespih, tombak, kavukluk, levha gibi eserlerin sergilendiği "Mahzen-i Esrar" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.



İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" sergisi, Yerebatan Sarnıcı'nda görülebiliyor.



Türkiye İş Bankasının 100. yılı vesilesiyle yenilenen Türkiye İş Bankası Müzesi de "İş'in 100 Yılı" kalıcı sergisinde sanatseverleri ağırlıyor.