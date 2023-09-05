İstanbul Coffee Festival'inde sahne alacak isimler

İstanbul Coffee Festival bu yıl “Kahveye Aç Gözlerini" sloganıyla dokuzuncu kez kahve severlerle buluşacak. Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları kahveseverler için yine bir araya gelecek.



FESTİVAL BU YIL TERSANE İSTANBUL’DA



İstanbul Coffee Festival, bu yıl Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek. 7 bin metrekare açık ve 2 bin metrekare kapalı alanda düzenlenecek İstanbul Coffee Festival’e ortalama 130 marka ile 45 bin kişinin katılımı beklenirken, festival kapsamında 30 konser, 20 workshop ve 20 seminer gerçekleşecek.

Gün boyu müziğin aralıksız devam edeceği festivalde Can Bonomo, Kolpa, Bedük, KÖFN, Göksel, Melis Karaduman, İkilem, Kamufle gibi pek çok sevilen sanatçı sahne alacak.

