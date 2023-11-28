İstanbul Comics and Art Festival 22 Aralık'ta başlıyor

Çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiren İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), 22 Aralık'ta Kadıköy Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluşacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre festival, çizgi sanatı dünyasından çok sayıda sanatçıya ve birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festivalde çizgi roman, karikatür, illüstrasyon, animasyon, fanzin ve sokak sanatı gibi farklı alanlarda eserlere yer verilecek. Atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi deneyim alanları sunan etkinlik, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getirecek. Girişlerin ücretsiz olacağı, stand-up ve DJ performanslarının da sahneleneceği festivalde alışveriş stantları da yer alacak.

