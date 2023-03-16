İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çanakkale Zaferi konseri verecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 18 Mart'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde "Çanakkale Zaferi" konserinde müzikseverlerle buluşacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 18 Mart 1915'te tarihe altın harflerle yazılan "Çanakkale Zaferi"nin 108. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek konser, 16.00'da başlayacak.



Konserde Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım", Hasan Niyazi Tura'nın "Bayrak", Bujor Hoinic'in "Şehit Anası" ve "Acı Haber", Ulvi Cemal Erkin'in "Divan", Ahmet Adnan Saygun'un "Bozlak", Cemal Reşit Rey'in "Sarı Zeybek" eserleriyle "Ben Bu Dağın Ağacıyım", "Köroğlu", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Selanik Türküsü", "Hey Onbeşli", "Yemen Türküsü", "Allı Turnam", "Ninni", "Sabahın Seherinde", "Çökertme", "Efem" ve "Çanakkale Türküsü" yorumlanacak.



Gökhan Akyüz, Aslı Ayan, Kenan Dağaşan, Onay Günay, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Mithat Karakelle, Bülent Külekçi, Dilan Şaka ve Ecem Arıcasoy Yazoğlu'nun sahne alacağı konserde, sanatçılara piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek.