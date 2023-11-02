İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri

İDOB, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı olan 10 Kasım Cuma günü AKM'de "Atatürk'ü Anma Konseri" gerçekleştirecek. Saat: 20.00'de başlayacak konserde; Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Requiem' eseri seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetirken, konserin koro şefliğini ise Paolo Villa üstleniyor. Konserin solistleri; Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili.