İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla AKM'de "Atatürk'ü Anma Konseri" gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri

İDOB, Ulu Önder Mustafa Kemal 'ün vefatının 85. yılı olan 10 Kasım Cuma günü AKM'de "Atatürk'ü Anma Konseri" gerçekleştirecek. Saat: 20.00'de başlayacak konserde; Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Requiem' eseri seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetirken, konserin koro şefliğini ise Paolo Villa üstleniyor. Konserin solistleri; Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili.

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