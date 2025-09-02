İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Romanya'ya gidiyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, George Enescu Festivali’nin 27’nci edisyonunda sahne alacak. Uluslararası alanda tanınmış şef, solist ve orkestraların buluştuğu festival, 67 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk orkestrasını ağırlayacak.

Orkestra, iki yılda bir düzenlenen ve Romanya'nın önemli kültürel etkinliklerinden biri olan festival kapsamında, 7-8 Eylül'de Köstence'de, 10 Eylül'de Targu Mureș'te ve 12 Eylül'de Craiova'da konser verecek.



ORKESTRAYA RUMEN KEMANCI EŞLİK EDECEK

Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İDSO, dünyaca ünlü Rumen kemancı Vlad Stanculeasa'ya eşlik edecek.



Programda Enescu'nun "Keman ve Orkestra için Balad" eseri, Mendelssohn'un Keman Konçertosu, Cemal Reşit Rey'in "Güneşli Manzaralar" eseri ve Beethoven'ın "1. Senfoni" adlı yapıtı seslendirilecek.



FESTİVALE 4 BİNDEN FAZLA SANATÇI KATILACAK

Besteci George Enescu’yu ölümünün 70'inci yıl dönümü dolayısıyla anan festivale dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla sanatçı, şef ve orkestra katılacak. Yedi büyük seriden oluşan 95'ten fazla konser ve performans gerçekleşecek.



Programda, Bükreş Ulusal Operası prodüksiyonunda Stefano Poda imzalı "Oedipe" de dahil olmak üzere George Enescu'nun 45'ten fazla eseri, senfonileri, Rumen rapsodileri, orkestra için süitler ve çok sayıda oda ve koro eseri yer alacak.