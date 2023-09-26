İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezon programı belli oldu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 29 Eylül’de AKM’de sezonu açıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın yepyeni bir sezonu karşıladığı ilk konserinde şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, keman sanatçısı Cihat Aşkın’a eşlik edecek.

Üç farklı ülkeden üç besteciye yer verilecek konserde, Japon çok sesli müziğinin özverili bestecisi Yasushi Akutagawa’nın Triptyque adlı eseri, ülkemizin ulusal müziğine özgün bir soluk kazandırmış olan Ulvi Cemal Erkin’in Keman Konçertosu ve Rus müziğinin değerli bestecisi Tchaikovsky’nin Dördüncü Senfonisi seslendirilecek.

20 YIL SONRA TOKYO'DA

Açılış konserinde ardından İDSO, Japonya Kültür İşleri Ajansı ve Japon Senfoni Orkestraları Derneği davetlisi olarak, 4 ila 7 Ekim tarihlerinde Tokyo'da düzenlenecek olan “Asia Orchestra Week 2023” festivaline gidecek. 20 yıl aradan sonra tekrar Tokyo’da konser verecek olan İDSO, 6 Ekim akşamı Tokyo’nun en prestijli konser salonlarından biri olan Tokyo Opera City Concert Hall’da, şef Gürer Aykal yönetiminde, Cihat Aşkın’la beraber seyirci karşısına çıkacak.