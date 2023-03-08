İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda Kadınlar Günü konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında, 10 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği Dünya Kadınlar Günü Konseri’nde, sahnede üç kadın solisti, kadınların hikayelerini anlatacakları özel bir repertuvarla buluşturuyor.

Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde gerçekleşecek konserde, İDSO sahnesini Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları, Görkem Ezgi Yıldırım (Soprano), Ferda Yetişer (Mezzo Soprano), Feryal Türkoğlu (Soprano) ile paylaşacak. Sanatseverleri; aşık, hırslı, zarif ve güçlü kadın karakterlerin seçme operaların en sevilen bölümlerinden aryalarla canlandığı bir müzik ziyafeti bekliyor.



Konserde İtalyan opera ekolünden gelen dünyaca ünlü besteci Guiseppe Verdi’nin La Traviata Operası’ndan eserlerin yanı sıra; Romantik dönemin en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen ve yaşadığı dönemde "Fransız müziğinin Mozart’ı" olarak anılan Camille Saint-Saëns, Almanya’daki Romantik hareketin öncülerinden biri olarak tanınan Robert Schumann, Fransa’nın en önemli Romantik bestecilerinden biri olan Léo Delibes, bestelerini verismo akımıyla şekillendiren Umberto Giordano ve komik opera olarak da nitelendirilen "operet"in yaratıcısı olan Jacques Offenbach gibi önemli bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar müzikseverlerle buluşacak.

