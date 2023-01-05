İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan ocak ayında 4 konser

Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Ahmet Adnan Saygun, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu'nun bestelerinden oluşan bir repertuvara hayat verecek.



Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde, İsviçre'nin ünlü Suisse Romande Orkestrası'nın birinci viyolası Elçim Özdemir orkestraya eşlik edecek.



Konserde Hasan Uçarsu'nun Portreler eseri de yeni bölümüyle ilk kez yorumlanacak.



Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, disiplinli müzikalitesi ile büyük beğeni toplayan kemancılarından Soyoung Yoon ile 13 Ocak'ta aynı sahneyi paylaşacak.



Orkestra, 1773 yapımı J. B. Guadagnini imzalı kemanıyla sahne alacak Yoon'a, Jean Sibelius'un romantik başyapıtlarından keman konçertosunda eşlik edecek. Konserde ayrıca Richard Wagner'in "Nürnbergli Usta Şarkıcılar" operasının uvertürü ve Richard Strauss'un "Güllü Şövalye Süiti" yorumlanacak.



GÜRER AYKAL VE CONRAD VAN ALPHEN ORKESTRAYI YÖNETECEK

Şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, 20 Ocak'ta yetenekli genç piyanist Ferhat Can Büyük'ü ağırlayacak.



Topluluk, Frederic Chopin'in "2. Piyano Konçertosu" ve Dmitri Shostakovich'in "9. Senfoni"sini seslendirecek.



Dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralarla çalışan Hollandalı şef Conrad Van Alphen, 27 Ocak'ta orkestrayı yönetecek. Viyolensel sanatçısı Brannon Cho'un konuk solist olarak yer alacağı konserde, viyolonsel repertuvarının önemli eserlerinden Robert Schumann'ın "Viyolonsel Konçertosu Op. 129" eseri yorumlanacak. Konserde ayrıca Johannes Brahms'ın "4. Senfoni"si de dinleyiciye sunulacak.



Konserler, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda 20.00'de başlayacak.