İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Romanya'da konser

Romanya'nın köklü etkinliklerinden Uluslararası George Enescu Festivali başladı. 21 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek festival, Rumen besteci George Enescu'nun vefatının 70'inci yılına ithaf edildi.



Festivalde, Türkiye'yi temsilen sahneye çıkan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Romanya'nın üç farklı şehrinde verdiği konserlerle sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. 7 - 8 Eylül'de Köstence'deki tarihi Casino binasında gerçekleşen konserlerde orkestrayı şef Hasan Niyazi Tura yönetirken dünyaca ünlü keman virtüözü Vlad Stanculeasa etkileyici performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.



TÜRK SENFONİSİNİN EZGİLERİ ROMANYA'DA



Köstence'deki iki konserin ardından orkestra, 10 Eylül'de Târgu Mureş Paul Constantinescu Filarmoni Salonu'nda, 12 Eylül'de ise Craiova Filarmonica Oltenia'da sanatseverlerin karşısına çıkacak. Coşkuyla takip edilmesi beklenen bu konserler festivalin uluslararası niteliğini bir kez daha gözler önüne serecek. 28 farklı ülkeden 4 bini aşkın sanatçının katılımıyla gerçekleşen Enescu Festivali, klasik müzik dünyasında uluslararası bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

