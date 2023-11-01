İstanbul Devlet Tiyatroları Cumhuriyet'in 100'üncü yılını "Yüzünde Yüzler" oyunu ile kutladı

İstanbul Devlet Tiyatroları "Yüzünde Yüzler" oyununu sahneledi. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen oyunu izleyenler arasında yer alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız için hazırladığımız iki büyük, iddialı oyunumuzdan biri Yüzünde Yüzler. Çok meşakkatli bir oyunu, Devlet Tiyatrolarının çok deneyimli rejisörlerinden sevgili Zafer Kayaokay yönetti. Çünkü bu kadar büyük bir kadroyu idare etmek hiç kolay değil. Bizim için çok iddialı bir oyun. Gururla seyredeceğiz. Gururluyuz." ifadelerini kullandı.



Kayaokay da tek perdelik oyuna ilişkin, "Yakın Türk tarihimiz, Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'ten önce Anadolu coğrafyasının ve Anadolu insanının yaşadığı acılar, döktüğü kan ve verdiği canı anlatan, bizi 100 yıllık süreçte bugünlere getiren o gerçekten muhteşem insanların hikayesi. Onların yüzlerinden alıntılar. Onların canlarından, kanlarından bugün vücut bulmuş bir oyun." diye konuştu.



Oyunun 45 günlük bir çalışma sürecinin ardından tamamlandığını dile getiren Kayaokay, 128 kişilik oyuncu kadrosuyla beraber yaklaşık 400 kişilik ekibin eserde görev aldığını dile getirdi. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanan yüz yıllık tarihsel kesiti görsel ve işitsel bir şekilde anlatan eserin proje koordinatörlüğünü Derya Keyf üstlendi. Oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan ile Dilek Kaplan, ışık tasarımını Önder Arık, müziklerini Can Atilla, koreografisini ise Pınar Ataer hazırladı.



Oyunda, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları Berrin Akhasanoğlu, Doruk Nalbantoğlu, Ebru Aytürk Şayan, Fatih Dokgöz, Hakan Güneri, Mehlika Balkan, Metin Belgin, Orhan Kurtuldu, Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Tansel Öngel, Tayfun Erarslan ve Yeşim Gül de rol aldı.

