İstanbul etkinlik rehberi (11- 17 Kasım 2024)

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün "Bu Bir Efsane Sarah Bernhardt", 15-17 Kasım'da "Ebedi Barış" tiyatro oyunları sahnelenecek.



AKM'de ayrıca yarın "Tutar Mısın Elimi" dans gösterisi, 14 Kasım'da "Don Giovanni" opera gösterisi ve hafta boyunca çeşitli sinema filmleri izleyiciyle buluşacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, 13-16 Kasım'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Tartuffe", Ümraniye Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "İfigenya", Müze Gazhane Meydan Sahne'de ise "İkinci Perdenin Başı" oyunları sanatseverlere sunulacak.



İstanbul Devlet Tiyatrosu, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 12-17 Kasım'da "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 12-16 Kasım'da "Vatan Yahut Namık Kemal", Gribaldi Salon'da 14-17 Kasım'da "Tamamen Doluyuz", 16-17 Kasım'da ise Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Medea Material" oyunununu beğeniye sunacak.



Maximum Uniq Açıkhava'da bugün "Kaktüs Çiçeği", yarın "Timsah Ateşi", 15 Kasım'da "On Yıl Sonra", 16 Kasım'da "Drakula", 17 Kasım'da ise "Kurbağa Prens" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.



Konserler



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 16 Kasım'da "CRR Orkestrası" konser verecek.



İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 15 Kasım'da AKM'de dinleyiciyle buluşacak.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle 16 Kasım'da "Messa da Requiem - G.Verdi" konseri AKM'de gerçekleştirilecek.



Sergiler



Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkinin yer aldığı "Renklerin Yolculuğu" sergisi, İstanbul Modern'de ziyaret edilebiliyor.



Kültür Medeniyet Vakfının (Küme) "Dokunaklı" adlı halı enstalasyonu, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini Gazze'ye çekiyor. Enstalasyon, Ayasofya Meydanı'nda görülebiliyor.



Anadolu'da Türk dilinin en eski eserlerinden olan ve etkisi bugüne kadar devam eden Garibname'nin 19 el yazma nüshası ile Aşık Paşa'nın diğer eserlerinin yer aldığı "Öncü Bir Eser: Garibname" sergisi Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığında izleyiciye sunuluyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfının katkılarıyla hazırlanan, bu yıl ikincisi düzenlenen "Açık Kapılar Sergisi" Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Han'da ziyarete açıldı.



Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde "Horasanlı Bir Alim, Sufi ve Şair: Molla Cami'nin Eserleri" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.



Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümüne özel düzenlenen "Ay-Yıldız ve Güneş-Yüz Yıllık Dostluğun Hatırası" sergisi, AKM'de 24 Kasım'a kadar görülebilecek.



Türk Musevileri Müzesi'nin hazırladığı, Musevi geleneklerinde "evlilik taahhütnamesi" olarak bilinen ketubalardan oluşan "Osmanlı ve Türk Ketubaları" sergisi Schneidertempel Sanat Merkezi'nde açıldı.



İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul"u sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacak.



Koreli çağdaş sanatçı Kim Hyunsik'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Intended Blank", 13 Kasım'da sanatseverlere sunulacak.

