İstanbul Festivali son haftasına yıldız isimlerle giriyor

Türkiye’nin en kapsamlı ve uzun soluklu etkinliği İstanbul Festivali son haftasında son haftasında yıldız isimleri ağırlayacak. 14 Ağustos’ta sona erecek olan ve ‘erişilebilir fiyatlar’ mottosuyla her geçen gün katılım rekoru kıran İstanbul Festivali, Sefo, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Murda, Güneş, Gülşen ve 90’ların en sevilen isimlerini ağırlayacak.

90'LARIN UNUTULMAZ PARÇALARI



stanbul Festivali, 13 Ağustos Cumartesi gecesi ‘Şimdi 90’lar’ diyor ve 90'ların unutulmayan şarkılarını, Türk popunun unutulmaz sesleriyle yine, yeniden sahneye taşıyor. Metin Özülkü orkestrası eşliğinde Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın ve Yonca Evcimik’in sahne alacağı gecede ‘İstanbul Şarkı Yarışması’nın finali de gerçekleşecek.