İstanbul Film Festivali genç jüri adaylarını arıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali bölümlerinden “Genç Ustalar”, bu yıl da Nespresso Genç Jürisi tarafından ödüllendiriliyor. 18-25 yaş arasında, Türkiye’de ikâmet eden sinema öğrencilerinden oluşturulacak jüri, Genç Ustalar bölümündeki filmleri değerlendirecek. Jüri için başvurular 30 Ocak-13 Şubat arasında yapılabilecek.



İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden olan ve geçen yıl yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar bu yıl da ödüllü. Jüri, bir filmin yönetmenine Genç Usta Ödülü'nü verecek. Üç bin euro para ödülüyle desteklenen Genç Usta Ödülü, festivalin 18 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan yönetmene verilecek.



Genç jüri, festivalin resmi jürilerinden olup, üyeleri festival tarafından tam akreditasyona sahip olacak, geleceğin sinema profesyonelleri olarak festivalin tüm etkinliklerine katılabilecek, festivalin konuklarının yanı sıra diğer jüri üyeleri ve sinema profesyonelleriyle tanışarak festivali deneyimleme fırsatına sahip olacak.



Genç jüri üyeleri, festivale yollayacakları film ve festival tutkularıyla neden jüri üyesi olmak istediklerini belirttikleri yarım sayfalık bir yazının değerlendirilmesiyle seçilecek.