İstanbul Film Festivali'nin bu yıl restore ettireceği film belli oldu

Sinemaseverler bu yıl Metin Erksan'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Hamlet rolünü Fatma Girik'in üstlendiği, 1976 yapımı İntikam Meleği – Kadın Hamlet'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

İstanbul Film Festivali'nin bu yıl restore ettireceği film belli oldu

Zaman içinde kült mertebesine ulaşan İntikam Meleği – Kadın Hamlet, 42. İstanbul Festivali kapsamında geçen yıl hayatını kaybeden Fatma Girik anısına restore kopyasından gösterilerek yeniden beyazperdeyle kavuşacak. Gerçeküstü öğeleri filmlerinde sıkça kullanan Metin Erksan, İntikam Meleği – Kadın Hamlet’te de fantastik bir dünya yarattı.

FİLM HAKKINDA

Shakespeare’in bu belki de en ünlü oyununu kendine özgü benzersiz sinemasal görüşüyle yeniden şekillendiren Metin Erksan’ın versiyonunda olay örgüsü çağdaş bir dönemde, Türkiye’de geçer, Hamlet erkek değil kadındır ve ABD’de eğitim gören bir tiyatro öğrencisidir; filmde pop şarkıları ve hayali orkestralar gibi öğeler öne çıkar, Hamlet dışında kimsenin adı aynı kalmaz. Fantastik-dram-trajedi türleri arasında gezinen filmin konusuysa özgün oyundan pek uzaklaşmaz.

Moskova ve San Francisco film festivallerinde gösterilen İntikam Meleği – Kadın Hamlet’in yönetmeni ve senaristi Metin Erksan, görüntü yönetmeni Cahit Engin, kurgucusu Süleyman Karakaya. Filmde Timur Selçuk ile Dmitri Shostakovich'in besteleri kullanılıyor. Başroldeki Fatma Girik'in yanı sıra Sevda Ferdağ, Reha Yurdakul, Orçun Sonat, Nevra Serezli, Ahmet Sezerel, Yüksel Gözen, Ali Cağaloğlu, Ahmet Turgutlu da filmde rol alıyor.

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