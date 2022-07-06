İstanbul Film Festivali stop-motion animasyon atölyesi filmleri yayında

İKSV Alt Kat’ın, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı kapsamında, İstanbul Film Festivali’nin iş birliğiyle 16-19 yaş arası gençlere yönelik gerçekleştirdiği stop-motion animasyon atölyesi haziran ayında tamamlandı. Tüm Türkiye’den gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve yaratıcı alanda eşitliği odağına alan atölyelerin her döneminde 6 çalışma gerçekleştirildi. Atölyenin, stop-motion alanındaki yürütücülüğünü belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu; ses ve müzik tasarımı alanındaki yürütücülüğünü Beats by Girlz Türkiye Direktörü Beril Sarıaltun üstlendi.



Tüm Türkiye’den 45 gencin katılımıyla gerçekleştirilen atölyeler sonunda üretilen filmler 30 Haziran akşamı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent’in, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan’ın, oyuncu Aslı İnandık ile yönetmen Gökalp Gönen’in konuk olduğu çevrimiçi bir galada gösterildi.

Atölyeler boyunca stop-motion animasyon türünün güncel örneklerini izleyerek farklı teknikleri öğrenip, “yaratıcı alanda eşitlik” teması ekseninde özgün fikirler geliştiren genç katılımcıların hazırladıkları 18 film şimdi İKSV YouTube kanalında yayında.