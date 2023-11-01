İstanbul Kazıları sergisi açıldı

Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki (TİEM) sergi açılışına arkeoloji, kültür ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu’nun zengin coğrafyasında kazılan her yerde arkeolojik kalıntılarla karşılaşıldığını söyledi.
Arkeolojik kazıların önemli noktalarından birinin İstanbul, İstanbul’un en önemli yerlerinden birinin de Fatih sur içi olduğuna işaret eden Gül, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın riyasetinde, ülkenin her tarafında ve İstanbul’un adeta dört bir köşesinde kazılar yapıldı. Bunlar gün yüzüne çıkartılıyor, restorasyonlar yapılıyor” dedi.
SON 20 YILA AİT KAZILARDAN ÇIKAN ESERLER SERGİLENİYOR
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da İstanbul’daki kazıların 100 yıllık bir tarihe sahip olduğunu, sergide ise son 20 yıla ait Marmaray ve benzeri kazıların özetinin, hem objelerin hem de fotoğrafların yer aldığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen serginin yönetmenliğini Coşkun Yılmaz üstlenirken, düzenleme kurulunda Topkapı Sarayı Müzesi Eski Müdürü Ayşe Erdoğdu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Ayşin Deniz Kuru, TİEM Müdürü Ekrem Aytar, Mümin Yıldıztaş ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal görev aldı.
Sergi, 26 Kasım’a kadar TİEM’de ziyaret edilebilecek.
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