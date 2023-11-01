İstanbul Kazıları sergisi açıldı

SON 20 YILA AİT KAZILARDAN ÇIKAN ESERLER SERGİLENİYOR

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da İstanbul’daki kazıların 100 yıllık bir tarihe sahip olduğunu, sergide ise son 20 yıla ait Marmaray ve benzeri kazıların özetinin, hem objelerin hem de fotoğrafların yer aldığını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen serginin yönetmenliğini Coşkun Yılmaz üstlenirken, düzenleme kurulunda Topkapı Sarayı Müzesi Eski Müdürü Ayşe Erdoğdu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Ayşin Deniz Kuru, TİEM Müdürü Ekrem Aytar, Mümin Yıldıztaş ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal görev aldı.



Sergi, 26 Kasım’a kadar TİEM’de ziyaret edilebilecek.