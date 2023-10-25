İstanbul Kitap Fuarı 40. kez kitapseverlerle buluşacak (TÜYAP Kitap Fuarı tarihleri ve ziyaret saatleri)

İstanbul Kitap Fuarı 40. kez kitapseverlerle buluşacak. Fuarın Ana Teması ise Cumhuriyetin 100. Yılında “Yaşasın Cumhuriyet” olacak.stanbul Kitap Fuarı tema kapsamında birbirinden değerli konukların ve Onur Yazarı Nermin Abadan Unat’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak. İşte TÜYAP Kitap Fuarı tarihleri ve ziyaret saatleri

İstanbul Kitap Fuarı 40. kez kitapseverlerle buluşacak (TÜYAP Kitap Fuarı tarihleri ve ziyaret saatleri)

40. Uluslararası İstanbul Fuarı'na geri sayım sürüyor. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Ekim – 5 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak, yüzlerce kültür etkinliğine ve binlerce imza gününe ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kitap Fuarı 40. kez kitapseverlerle buluşacak (TÜYAP Kitap Fuarı tarihleri ve ziyaret saatleri) - 1

TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 5 Kasım 2023 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.

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