İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Murathan Mungan

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 13-21 Aralık'ta kitapseverlerle buluşacak. Yapılan açıklamaya göre, "Edebiyatın Her Hali" teması ile gerçekleşecek fuarın "onur yazarı" Murathan Mungan olacak. Mungan'ın edebiyat serüveni çeşitli söyleşiler, paneller ve özel etkinliklerle fuarda ele alınacak. Ayrıca, yazarın hayatı ve eserlerinden oluşan özel bir anı kitabı da okurlarla buluşacak.



Edebiyatın farklı türleri, yaratıcı ifade biçimleri ve anlatı gelenekleri, fuar boyunca düzenlenecek etkinliklerle kapsamlı şekilde tartışılacak. Fuarda gerçekleştirilecek paneller, söyleşiler ve imza etkinlikleri, kitapseverler, yazarlar ve yayın sektörü profesyonellerini bir araya getirecek.



Öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilerin ücretsiz ziyaret edebileceği fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatlerinde açık olacak.