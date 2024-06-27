İstanbul Kitap Fuarı’nın "Onur Yazarı" Yalvaç Ural olacak

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, 2-10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getirecek. Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dışından yayınevleri ve ünlü yazarlar okurlarla buluşacak.



Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararına göre, çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural ise fuarın "Onur Yazarı" olacak. Fuar, Ural'ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Tüyap tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanacak.



Ural'ın eserlerinden de ilham alarak, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkan tanıyacak faaliyetler yer alacak.



Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 10 Kasım saat 19.00'da sona erecek.

