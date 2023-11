İstanbul Komedi Festivali'nin ilk hafta programı açıklandı

8 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Zengin Mutfağı

8 Kasım Maximum Uniq Box: Soner Olgun – İyi Bayramlar

8 Kasım Maximum Uniq Hall: Kaan Sekban Stand Up

9 Kasım Haliç Kongre Merkezi Fener Oditoryumu: Lesli Karavil Stand Up

9 Kasım İş Mekan: Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse

9 Kasım Maximum Uniq Box: Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi

9 Kasım Maximum Uniq Hall: Aydınlıkevler

10 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Bizleşmiş Milletler Stand Up Gecesi

10 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2

11 Kasım BKM Mutfak Uniq: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası

11 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yarımşar Saat Stand Up

11 Kasım Türker İnanoğlu Maslak Show Center: Doğu Demirkol

11 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Mesut Süre

12 Kasım Maximum Uniq Box: Sean McLoughlin

12 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Eda Özyurt ve Lady Malumat

