İstanbul Komedi Festivali'nin ilk hafta programı açıklandı

Bu yıl 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında, 5 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında yerli yabancı etkinlikler sahnelenecek.

İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak.



YERLİ VE YABANCI 28 ETKİNLİK



Funny Woman Awards’ı (2019) kazanmasıyla tanınan Laura Symth, After Life dizisinin yıldız ismi Rick Gervais’in turnesinin açılışını da yapan İngiliz komedyen Sean McLoughlin, Ali Congun, Ayşe Balıbey & Cem İşçiler, Okan Çabalar, Sergen Deveci, Oya Başar & Ebru Kural, Düğün Şarkıcısı, Bülent Emrah Parlak, Soner Olgun, Kaan Sekban, Lesli Karavil, Aygül Aydın, Berfu & Eser Yenenler, Doğu Demirkol, Mesut Süre, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler, Güldür Güldür Show, Zengin Mutfağı, Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak ve BKM Çarşı etkinliklerinin yanı sıra çocuk etkinlikleri de bu hafta İstanbul Komedi Festivali’nde.

5 -12 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK ETKİNLİKLER



5 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Ali Congun

5 Kasım Maximum Uniq Box: Ayşe Balıbey & Cem İşçiler “Anlatamadım”

5 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Okan Çabalar

6 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mufak English Comedy Night

6 Kasım Maximum Uniq Box: Leyla ile Mecnun Değil

7 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi

7 Kasım Duru Tiyatro – Watergarden Permormans Merkezi: Sergen Deveci

7 Kasım Trump Sahne: Oya Başar & Ebru Kural “Plastik Aşklar”

7 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Zengin Mutfağı

8 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show

8 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

8 Kasım Haliç Kongre Merkezi Fener Oditoryumu: Laura Smyth

8 Kasım Haliç Kongre Merkezi Tophane Oditoryumu: Düğün Şarkıcısı

