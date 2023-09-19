İstanbul Komedi Festivali 5 Kasım'da başlıyor

İstanbul Komedi Festivali, yerli ve yabancı mizahın usta ve yıldız isimlerinin katılımıyla, 5 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında altıncı kez gerçekleşecek.



Yarım asırdan fazladır, New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen komedi festivallerinin Türkiye’deki öncüsü İstanbul Komedi Festivali, geçen yıl 33 gün boyunca, şehrin farklı noktalarındaki 30 ayrı mekanda, 200’den fazla etkinlikte, 666 sanatçıyı sahnede ağırlarken, yaklaşık 100 bin izleyiciye ulaştı.



İstanbul Komedi Festivali, yakında açıklanacak yerli ve yabancı programıyla “Maksimum eğlence, Maksimum kahkaha” mottosuyla 5 Kasım – 3 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.