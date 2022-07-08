İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yaşını kutluyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yıl boyunca düzenlenen sanat etkinlikleriyle 50. yılını geride bıraktı.



Mart ayında Salon İKSV konserleriyle başlayan İKSV etkinlikleri, 41. İstanbul Film Festivali, 50. İstanbul Müzik Festivali, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali ve Anna Karenina gösterisinin ardından 29. İstanbul Caz Festivali ile devam etti.



27 KASIM'A KADAR SÜRECEK



Geçtiğimiz nisan ayında, İKSV’nin koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda kapılarını açan Füsun Onur’un ‘Evvel zaman içinde’ başlıklı sergisi ise 27 Kasım’a kadar sürecek.

