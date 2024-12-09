İstanbul Modern 20. yılında ziyaretçi rekoru kırdı

Kurulduğu 11 Aralık 2004'ten bugüne kadar 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, 1 milyonu aşkın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturan İstanbul Modern, 20. yılını rekor ziyaretçi sayıları ve prestijli ödüllerle kutluyor.



İstanbul Modern'den alınan bilgilere göre, açılışından bu yana 9 koleksiyon sergisi, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi ve 17 yurt dışı sergisi gerçekleştiren müzede, bir milyona yakın çocuk ve genç, binin üzerinde ücretsiz eğitim programına katıldı.



Farklı disiplinlerden 3 bin 500 etkinliğin düzenlendiği müzenin sinemasında ise 4 bine yakın film gösterimi yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, "20 yıl önce hayalini kurduğumuz, önünde kuyrukların oluştuğu ve dünyaca ünlü bir mimarın imzasını taşıyan bir sanat müzesini ülkemize kazandırmış olmak, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Sanatçılarımızın eşsiz katkılarıyla müzemiz, 20 yıldır Türkiye'nin çok kültürlü birikimine ve evrensel değerlerine ev sahipliği yapıyor. Yenilikçi ve çok yönlü bir müze deneyimi sunarak, her yıl sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. 20 yaşındaki genç müzemizin, dinamizmi ve yenilikçiliğiyle, geleceğe katkılarını artırarak sürdüreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



İSTANBUL MODERN'İ BU YIL BİR MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ



İstanbul Modern'de 2024 yılı, genç sanatçılara alan açan "Zamansız Meraklar" sergisiyle başladı. Sanatçı Olafur Eliasson'un "Senin beklenmedik karşılaşman" sergisi ise 20. yıla özel olarak sanatseverlerle buluştu.



Fotoğraf Galerisi, yılın başında Ozan Sağdıç'ın "Fotoğrafçının Tanıklığı" sergisini ağırlarken, yılın sonunda ise İzzet Keribar'ın "Renklerin Yolculuğu" sergisine ev sahipliği yaptı. Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın "Dünyalar Arasında" başlıklı özel bir yerleştirmesi sergilendi. Müze, 2024'ün 11 ayını bir milyon ziyaretçi ile kapatarak, 20 yılın rekorunu kırdı.



EĞİTİME ÖZEL ALANLAR



İstanbul Modern'in yeni müze binasında özel eğitim alanları da hayata geçirildi. Müze koleksiyonundaki sanatçıların yapıtlarından ilham alınarak tasarlanan Keşif Alanı, doğa ve geri dönüşüm temalı atölyelerin bulunduğu Eco Art Lab ve bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik odaklı eğitim anlayışıyla gençleri ve yetişkinleri sanatla buluşturan Stüdyo STEAM, disiplinlerarası öğrenme alanı olarak tasarlandı.



Bir müze çatısı altında kurulan ilk sinema olan İstanbul Modern Sinema, 20 yılda 428 program ile 4 bine yakın film gösterimini sinemaseverlerle buluşturdu.



Sinema tarihine ve güncel sinema kültürüne dair gösterim, yayın ve söyleşilerin de düzenlendiği sinema, "Yüzyıllık Aşk" ve "Ustasız Usta: Lütfü Akad" başlıklı sinema sergilerine de ev sahipliği yaptı.



İSTANBUL MODERN, ULUSAL VE ULUSLARARASI 46 ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLDÜ

Müze, 2004'ten bu yana ulusal ve uluslararası 46 ödülün sahibi oldu. Yeni müze binası ve programları da son bir yılda pek çok prestijli ödüle layık görüldü. Architectural Digest, İstanbul Modern'i "2024'ün Harika Eserleri" listesine dahil etti. National Geographic ise müzeyi "En İyi 20 Kültürel Mekan" arasında gösterdi.



ArchDaily'nin kültürel mimari kategorisinde "Yılın Binası" ödülünü kazanan müze, Architecture MasterPrize'da "En İyilerin En İyisi" unvanını, Dünya Mimarlık Festivali'nde (WAF) "Tamamlanmış Yapılar-Kültür" kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Müze ayrıca "Bir Hayalin İzinde" başlıklı eğitim programı ile Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesi (CIMAM) tarafından verilen "Üstün Müzecilik Uygulama Ödülü"ne değer görüldü.



20. YILA ÖZEL KİTAP HAZIRLANIYOR

Müzenin 20 yılına özel, kuruluş hikayesini ve yolculuğunu belgeleyen "Bir Müze Hikayesi İstanbul Modern" adlı kitap hazırlanıyor.



Yazar Mehmet Altun'un kaleme aldığı eser, müzenin kuruluş sürecini, Türkiye'nin modern sanatına kattığı dönüşümü ve kültür-sanat dünyasına yaptığı katkıları ele alıyor.



Kuruculardan sanatçılara, küratörlerden müze çalışanlarına kadar pek çok kişinin anlatımıyla zenginleşen kitabın, müzenin kolektif belleğine ışık tutması amaçlanıyor.

İSTANBUL MODERN HAKKINDA



Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in Galataport içindeki yeni binası, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortak katkısıyla inşa edildi.



İstanbul Modern'in yeni binası, dünyadaki simge kültür sanat kurumları ve müzelerin mimarisinde imzası olan Renzo Piano’nun liderliğindeki ekip tarafından tasarlandı.