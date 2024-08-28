İstanbul Modern'e Yeşil Binalar Konseyi sertifikası verildi

İstanbul Modern'in yeni müze binası, 2017'de başlayan değerlendirme süreci sonucunda sürdürülebilir malzemelerin tercih edilmesi, çevreye duyarlı inşaat tekniklerinin kullanılması, erişilebilirlik ilkelerine özen gösterilmesi, enerji tüketiminin minimize edilmesi ve atık kontrolü gibi yeşil bina kriterlerini karşılaması sebebiyle sertifikayı almaya hak kazandı.



Toplam 10 bin 500 metrekarelik kullanım alanıyla sergi ve programlara ev sahipliği yapan müze binası sergi salonları, çok amaçlı mekanlar, ofisler, eğitim ve farklı kültürel etkinlikler ile diğer faaliyetler için çeşitli alanlar barındırıyor.



Müzenin seyir terasının çatısını kaplayan güneş panelleri aracılığıyla binanın enerji ihtiyacının yüzde 8'i yenilenebilir enerjiyle gideriliyor. Yapının değişken ısı kütlesi de hesaba katılarak belirlenen ısıtma ve soğutma stratejisi ise enerji verimliliği sağlıyor.



Binada akıllı otomasyon sistemi kullanılarak ısıtma ve soğutma sistemlerinin performansı artırılabiliyor.​​​​​​​

İSTANBUL MODERN HAKKINDA



Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in Galataport içindeki yeni binası, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortak katkısıyla inşa edildi.



İstanbul Modern'in yeni binası, dünyadaki simge kültür sanat kurumları ve müzelerin mimarisinde imzası olan Renzo Piano’nun liderliğindeki ekip tarafından tasarlandı.