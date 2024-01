İstanbul Modern’in yeni binası “Harika Eserler” listesinde

Architectural Digest’in her yıl açıkladığı ve “Harika Eserler" (Works of Wonder) listesi olarak da bilinen “2024 WoW List”ine giren İstanbul Modern’in yeni binasının hem endüstriyel hem de şık tasarımından övgüyle bahsedildi.

İstanbul Modern'in yeni müze binasının da olduğu listede, açılışı büyük ses getiren ve dünyanın en büyük LED küresi olarak tanımlanan Las Vegas'taki Sphere'den Madrid'deki Kraliyet Koleksiyonları Galerisi ve Hiroşima'daki Simose Sanat Müzesi’ne, dünyanın dört bir yanından 18 dikkat çekici yapı yer alıyor. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in Galataport içindeki yeni binası, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortak katkısıyla inşa edildi.

İstanbul Modern'in yeni binası, dünyadaki simge kültür sanat kurumları ve müzelerin mimarisinde imzası olan Renzo Piano’nun liderliğindeki ekip tarafından tasarlandı.