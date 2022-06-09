İstanbul Müzik Festivali birçok müzik türünü bir araya getiriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen İstanbul Müzik Festivali, "İstanbul" temasıyla 24 Haziran'a kadar Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak.



Atatürk Kültür Merkezi (AKM), uzun yıllar sonra yeniden festival mekanları arasına girerken, festival kapsamında hafta sonları İstanbul'un farklı park ve çeşitli mekanlarında ücretsiz hafta sonu konserleri gerçekleşecek. İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilen Müzikli Bir Hafta Sonu etkinliklerinde ise çocuk ve gençlere yönelik atölyeler düzenlenecek.

16 FARKLI MEKAN



Festival Direktörü Efruz Çakırkaya, yaptığı açıklamada, 50. yılda festivalin temasının "İstanbul" olduğunu belirterek, "Aynı bu şehir gibi çok kültürlü, çok sesli, çok katmanlı, rengarenk, dolu dolu bir program hazırladık müzikseverler için. 65'in üzerinde solist ve topluluk yer alacak, 6-24 Haziran arasında. 20'nin üzerinde konser var, 16 farklı mekandayız. Çok büyük senfonik topluluklar var. Barok ve senfonik müzik, klasik Türk müziği, caz ve dünya müziği var. Çocuklar için ücretsiz özel atölyeler, konserler, etkinlikler var. Büyük bir şenlik kurguladık. Nihayet konser salonlarına geri döndük. Hep beraber 50. yılımızı kutlayacağız. Çok mutlu ve heyecanlıyız." dedi.

