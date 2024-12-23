İstanbul Photo Awards jürisinden Marion Mertens yaşamını yitirdi

Onuncu yılını geride bırakan yarışmanın farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan bu yılki jürisinde yer alan görsel anlatıcı Marion Mertens, iki yıldır kanser tedavisi görüyordu.



Mertens, 1998-2021'de haftalık Fransız dergisi Paris Match'ta görev aldı. Derginin haber editör yardımcılığını 15 yıl yürüten Mertens, daha sonra dijital yayın yönetmenliği görevini üstlenerek derginin internet, tablet ve mobil formatlarını yönetti. Büyük siyasi olayları derinlemesine insani hikayeleriyle dengeleme becerisiyle dikkati çeken Mertens'in editoryal liderliği, derginin siyaset gündemi, başkanlık kampanyaları ve küresel krizler dahil, önemli uluslararası olayları ele almasında önemli rol oynadı.



Kariyerine Gamma Presse Images'da başlayan Mertens, sırasıyla Le Figaro, l'Express ve VSD'de görev yaptı. Görsel anlatıcı olarak kariyerini sürdüren Mertens, Haziran 2024'te Paris'te "Lumieres De La Vie" başlıklı kişisel fotoğraf sergisini açtı.



Marion Mertens 2017-2024'te, İstanbul Photo Awards jüri başkanlığı görevini üstlendi.



Hem foto muhabirliği hem de editoryal çalışmalardaki deneyimi, doğru ve etkili fotoğrafların belirlenmesi konusunda önemli bir rol üstlenmesini sağladı. Mertens, yarışmanın 10. yılı kapsamında yayınlanan fotoğraf albümünün takdim yazısında, profesyonellerle düzenlenen bu yarışmanın jürisinde olmanın her zaman bir ayrıcalık olduğunu ifade etmişti.

