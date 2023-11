İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Soysal, bir sergi gezmek için yola çıkan ziyaretçilerin tarih ve kültür gezisinin yanı sıra bir deneyim de elde etmek istediğini, bu nedenle serginin 3 bölümden oluştuğunu ifade etti. Ziyaretçileri 100 metrekarelik bir video mapping alanın karşıladığını aktaran Soysal, model şehri gördükten sonra da serginin nasıl yapıldığını anlatan özel bir alanın yer aldığını söyledi.



"SERGİDEN ÇOK, NASIL YAPILDIĞI MERAK EDİLİYOR"

Modelport kurucusu Soysal, model şehrin 5 yılda tamamlandığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Çeşitli meslek gruplarından yaklaşık 30 kişi çalıştı. Sergiden çok nasıl yapıldığını merak eden insanlar var. Onları da sergimizin üçüncü bölümüne alıyoruz. Bizim bu 5 yıl boyunca kullandığımız masa, lamba, el aletleri, neyimiz varsa her şeyi toparladık geldik buraya koyduk. Kendimize yeni masalar aldık tabii çünkü başka projelerimiz var."



Bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişinin sergiyi ziyaret ettiğini aktaran Soysal, "Beş yıl çalıştığınız bir projenin sonunda, 7'den 70'e buraya gelenlerin yüzlerinin aydınlandığını görünce, insan çok büyük bir mutluluk duyuyor." diye konuştu. Soysal, güzel bir iş çıktığı için mutlu olduğuna vurgu yaparak, "Aynı anda 6 proje daha yürütüyoruz. Çoğu, tarihimiz ve kültürel yapımızla alakalı, geçmişe yönelik. Eğer mümkün olursa her yıl bunların birini açmayı planlıyoruz. Şu an o sergiler üzerinde çalışıyoruz" dedi. Serginin her yaş grubunun ilgisini çekeceğini kaydeden Soysal, şunları ekledi:



"Okullarda tarih ve coğrafya bilgileri almış çocuklardan itibaren, 80 yaş ve hatta üzerindeki bütün ziyaretçileri çok ilgilendiren bir sergi. İstanbul'un 400 yıl öncesiyle alakalı burada ekranlar, bilgi panelleri var. Ayrıca 11 dilde bilgi veren QR kodlar sayesinde kendi telefonunuzda bilgileri dinleyebiliyorsunuz. Çok bilgi verici, besleyici, güzel bir sergi. Çocuğu olan olmayan tüm ziyaretçilerimizi bu sergiye bekliyoruz."