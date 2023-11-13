İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Sergide, 16-19. yüzyılda İstanbul'daki yaşamın anlatıldığını vurgulayan Soysal, dönemin ulaşım araçları, insanlar ve binaların yanı sıra Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi pek çok yapının da görülebildiğini sözlerine ekledi. Tarihi yarımadanın turistik bir bölge olduğuna işaret eden Soysal, "Bu bölgede 400 yıl önce neler yaşanmış bunu göstermek için bu sergiyi yaptık. Bu özelliğiyle Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük hareketli model sergisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.



"HAREKETLİLİK KATMAK İÇİN 10 BİN FİGÜR KOYDUK"

Murat Soysal, daha önce hareketli nesnelerin olduğu birtakım maketler yapıldığını fakat tarihi ve kültürü anlatması açısından Türkiye'de ve dünyada modelin öne çıktığını kaydederek, şu bilgileri verdi:



"15 dakika süren bir yürüyüş yolu burası, 400 bin metrekarelik bir alanı içeriyor. Bu alanı 87 kez küçülttük ve şehirdeki bütün bu hareketliliği, canlılığı katmak için 10 bin figür koyduk. Bu figürlerin bazıları hareket ediyor. Mesela at arabaları, insanlar hareket ediyor. Yeniçeri isyanları, cülus törenleri, padişahın cumaya gidişi var. Bütün bunları hareketli bir şekilde gösteriyoruz. Onun dışında biz nasıl günümüzü 24 saat yaşıyorsak, 87 kez küçük olan bu şehirde de 10 dakikada bir gece gündüz oluyor. Gece olduğu zaman da şehirde 50 bin küçük, iğne başı kadar led ışık yanıyor ve izleyici için çok muazzam, ilgi çekici görüntüler oluyor, çok güzel fotoğraflar, videolar çekiliyor."