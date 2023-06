İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

"İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi"nin tanıtım etkinliği Miniatürk'te gerçekleştirildi. İBB Kültür AŞ Müzeler Müdürü Ayşe Çağlayan, yaptığı açıklamada, 2003'te açılan Miniatürk'ün İstanbul, Türkiye ve yurt dışındaki önemli eserlerin temsil edildiği bir müze olduğunu belirterek, "Devamlı geliştirmeye gayret ediyoruz, yeni eklentilerimiz oluyor. Çünkü her ilin her ülkenin önemli eserleri burada sergileniyor" dedi.



Miniatürk'ün Türkiye'nin küçük bir vitrini olduğunu dile getiren Çağlayan, sergi projesini tarihe sahip çıkmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Sergide İstanbul'un 400 yıl önceki yaşantısının aslına uygun olarak yansıtıldığını vurgulayan Çağlayan, şöyle konuştu:



"Mesela Topkapı Sarayı'ndaki 400 yıl önceki yaşantı, bahçesinde fillere kadar her şeyiyle yer alıyor. Sultanahmet ve tarihi yarımada bölgesindeki sokak yaşantısı, saray hayatı, misafirlerin ağırlanması, halkın eğlencesi gibi pek çok şey görülebiliyor. Biz bunları sadece okuyarak değil bizzat yaşatarak da göstermek istedik. Modellerimiz hareketli olduğu için gelip gördüğünüz zaman içinde yaşıyor gibi hissediyorsunuz."



"400 BİN METREKARELİK BÖLGEYİ 87 KEZ KÜÇÜLTTÜK"



Modelport Sergisinin Yapımcısı Murat Soysal ise İstanbul'un ve özellikle tarihi yarımada bölgesinin her yıl milyonlarca turisti ağırladığını söyledi. Özellikle Sultanahmet ve Ayasofya Camii civarının ilgi gördüğüne işaret eden Soysal, "Biz o 400 bin metrekarelik bölgeyi aldık, 87 kez küçülttük ve bir model sergisi yaptık. Bu model sergisi kültürel ve tarihsel bilgiler verme açısından da hem Türkiye'de hem de dünyadaki en büyük sergi" ifadesini kullandı.

Soysal, figürlere ses, duman ve hareketlerin eşlik ettiği eğlenceli, aynı zamanda bilgi verici bir sergi hazırladıklarını, çalışmanın yurt dışında da sergilenmesinin planlandığını sözlerine ekledi.



SERGİ HAKKINDA



İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi, 10 binden fazla figürün 1/87 oranında küçültülmüş haliyle ziyaretçilerini karşılıyor. Müziğini Mercan Dede'nin yaptığı 3 boyutlu mapping gösterisi ile giriş yapılan sergide, led ışıklarla aydınlatılan figürlere ezan ve mehter marşı gibi sesler eşlik ediyor.



Tarihi Yarımada'nın son 400 yıllık hikayesinin modellendirildiği sergide At Meydanı, Darphane-i Amire, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı Fil Bahçesi gibi bölümler yer alıyor. Miniatürk'ün giriş bölümünde konumlandırılan sergide, maketlerin yapım aşamasından kesitlerin aktarıldığı bir bölüm de yer alıyor.