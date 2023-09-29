İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 5 yaşında

5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 10-11-12 ve 13 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak.

Programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festival bu yıl dünyanın üç farklı ülkesinden önemli isimleri ağırlıyor.

Tunuslu Emel Mathlouthi, Beninli Angelique Kidjo ve İsrailli Riff Cohen festivalin yabancı isimleri olurken Türkiye’den ise Yavuz Bingöl “Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor” projesinde konuk solistler Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç ile AKM’de Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrası ile sahneye çıkacak. Festivalde ayrıca önemli paneller, geleneksel enstrümanlar sergisi ile bağlama yapım atölyesi de yer alıyor.

Açılış Emel Mathlouthi’den

Söylediği barış şarkıları ile sosyal medyada ünlü olan Tunus asıllı Emel Mathlouthi, 10 Ekim Salı akşamı AKM Türk Telekom Sahnesi’nde festivalin açılışını yapacak. Mathlouthi, miras aldığı kültürdeki şarkıları farklı dillerde yorumlamasıyla tanınıyor. Dünya barışına katkıda bulunmak ve doğayı korumak için sanatını icra ettiğini ifade eden Mathlouthi, ülkemizde de çok seviliyor.



Afrika’nın divası Kidjo

Afrika’nın Baş Divası olarak bilinen Benin asıllı Angelique Kidjo, festivalde yer alan diğer isim. Grammy ödüllü Kidjo, güçlü sesi ve söylediği romantik şarkılarıyla hatırı sayılır hayran kitlesine sahip. Eşsiz ve güçlü yorumu ile dinleyenleri mest eden Kidjo, 11 Ekim Çarşamba akşamı AKM Tiyatro Sahnesi’nde konser verecek.



İsrail’den Riff Cohen

Folk müzik alanında başarılı şarkılara imza atan Riff Cohen, 12 Ekim Perşembe tarihinde AKM Türk Telekom Sahnesi’nde olacak. İbranice, Arapça ve Fransızca söylediği şarkılarla tanıdığımız Cohen, Afrika ve Orta Doğu’nun ritimleri ile dolu, unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Riff Cohen’in coşkulu enerjisine hazır olun!



Aşık Veysel Senfoni ile

Anadolu’nun en önemli ozanlarından olan Aşık Veysel, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl tarafından 13 Ekim Cuma akşamı verilecek bir konser ile anılacak. Projesi Bingöl’e ait olan, “Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor” isimli konserde Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç konuk solist olarak sahneye çıkacak. Programda Aşık Veysel’in eserleri Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrası ile seslendirilecek.



“Şahsenem Bacı ve Müziği”

Festivalin Sanat Yönetmeni Yavuz Bingöl, bu yılki festivali geçen yıl kaybettiğimiz kadın ozanımız Şahsenem Bacı’ya ithaf ettiklerini açıkladı. Festivalde 10 Ekim Salı günü saat 15.00’de “Şahsenem Bacı ve Müziği” isimli panel gerçekleştirilecek. Panelde ülkemizin en önemli kadın ozanlarından olan Şahsenem Bacı’yı ve müziğini anlamak için Prof. Dr. Sevilay Çınar, Doç. Dr. Seher Tetik Işık, Uzman Öğretmen Reşit Akay Yanlıç ve Sanatçı Yavuz Bingöl konuşacak.