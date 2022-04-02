İstanbul'da 483 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 483 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da 483 parça tarihi eser ele geçirildi

Haberler - Anadolu Ajansı 02.04.2022 - 10:26

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Category

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy'de düzenlenen 5 operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, farklı dönemlere ait sikke, ikona ve tabloların da aralarında bulunduğu 483 parça tarihi eser bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...