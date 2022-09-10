İstanbul'da Altın Gün rüzgarı

Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve folk grubu Altın Gün, İstanbul'da konser verdi.

İstanbul'da Altın Gün rüzgarı

Haberler - Anadolu Ajansı 10.09.2022 - 17:38

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Altın Gün, KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

Vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Ecevit, basta Jasper Verhulst, gitarda Thijs Elzinga, davulda Daniel Smienk ve perküsyonda Chris Bruining'den oluşan Altın Gün, yaklaşık 5 bin kişiye konser verdi.

"İstanbul hoşgeldiniz, kavuştuk" diyerek izleyicileri selamlayan grup, konserde ilk şarkı olarak "Köroğlu Dağları"nı söyledi.

Altın Gün, konserde ayrıca "Su Sızıyor", "Maçka Yolları", "Ordunun Dereleri" ve "Goca Dünya"nın yanı sıra yeni parçalarını da seslendirdi.

Topluluktan önce, 2012 yılında kurulan The Ringo Jets, Anadolu ezgilerini elektronik müzik ile buluşturan Anatolian Sessions ve Gülşah Güray sahne aldı.

İstanbul'da Altın Gün rüzgarı - 1

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