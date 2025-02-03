İstanbul'da bu hafta ne tür kültür ve sanat etkinlikleri var? (3-9 Şubat 2025)

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 4-8 Şubat'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı" oyununu, 6-9 Şubat'ta da Garibaldi Salon 2'de "Kontrbas" oyununu sahneleyecek.



Devlet Tiyatroları (DT) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 6-16 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. Kadın yazarların kaleme aldığı eserler, yerli ve yabancı tiyatro kurumları tarafından festival sahnesine taşınacak.



Festivalde, Julia Sandor ve Jasa Koceli'nin yazdığı "Amazonlar" oyunu 7 Şubat'ta, Akif Yeşilkaya'nın rejisör koltuğunda oturduğu "On Kişiydiler" oyunu, 8-9 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sergilenecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında yarın "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" oyunu iki seans olarak Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde, 5-8 Şubat'ta "Oscar" oyunu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Godot Geldi" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "İkinci Perdenin Başı" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde, "Gidion'un Düğümü" Müze Gazhane Meydan Sahne'de, "Ben Medea Değilim" Ümraniye Sahnesi'nde, "Gök Kubbe" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Yaftalı Tabut" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde izlenebilecek.



Çocuk oyunları "Bekçi İle Postacı" 9 Kasım'da Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde, "Fındıkkıran" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Benim Küçük Yıldızım" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Rüya" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde, "Bir Gece Masalı" Ümraniye Sahnesi'nde, "Çöpsüz Dünya" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde minik seyircilerle buluşacak.



KONSERLER, GÖSTERİLER

İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 8 Şubat'ta CRR Senfoni Orkestrası, şef Nil Venditti yönetiminde Bora Demir'e eşlik edecek.



Musa Göçmen'in şefliğini üstlendiği senfonik rock projesi "Senforock", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) yarın müzikseverlerin beğenisine sunulacak.



Komedyen Salih Tıraş, 3 yıldır sahnelediği "Yöresel Tatlar" isimli stand up gösterisi ile yarın Zorlu PSM'de olacak.



İzleyicilere kar ve sihirle dolu bir dünya sunan "Slava's Snow Show", yoğun talep üzerine 5-9 Şubat'ta Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla dördüncü kez Zorlu PSM'ye geliyor.



Zorlu PSM'de 5 Şubat'ta Mert Öner'in yönettiği, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın oynadığı "Cırcır Böcekleri İtler ve Biz" oyunu ile alternatif müzik sahnesinin sevilen grubu İkilem'in konseri gerçekleşecek. Piyanist Emir Ersoy da aynı gün Volkan Öktem, Eylem Pelit, Aleiksi Contreras ve Sercan Kerpiççiler ile Cuban Classics projesini sahneleyecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul'un önemli kültür merkezlerinden biri haline gelen Rami Kütüphanesi, "Mehmet Cemil ile Velhasıl Sanat Konuşmaları" adlı özel bir söyleşi serisine ev sahipliği yapacak. 7 Şubat akşamı başlayacak etkinlik, edebiyat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.



Bor Sanat tarafından düzenlenen üçüncü açık oturum, odağını Türkiye kültür-sanat ortamı ve güç dinamiklerine çeviriyor. "Türkiye Kültür-Sanat Ortamında Güç Dinamikleri" başlıklı açık oturum, 8 Şubat'ta saat 12.00 -15.00'te küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk moderatörlüğünde Minoa Pera'da düzenlenecek.



"Fantezinin Üç Dönemi" programı, Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında 8 Şubat'ta 11.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de gerçekleşecek.



SERGİLER

AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında 7-16 Şubat'ta "Sahnede Bir Dünya" sergisi görülebilecek. Projesi Hakan Dündar ve Arzu Özdemir Mc Arthur'a ait serginin küratörlüğünü Behlüldane Tor üstlendi. Serginin imalat ve uygulaması, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik tarafından gerçekleştirildi.



Olafur Eliasson'un İstanbul Modern'de açılan, "Olafur Eliasson: Senin Beklenmedik Karşılaşman" adlı ilk kişisel sergisi 9 Şubat'ta sona eriyor.



Amerikalı sanatçı, yazar ve küratör Jason Stopa'nın, Türkiye'deki ilk sergisi "Interior Monument", 1 Mart'a kadar Sevil Dolmacı Galeri'de ziyarete açık olacak.



Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" adlı sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşacak.



Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları, 23 Şubat'a kadar Dirimart Dolapdere'de sergilenecek. Sergi, Ceylan'ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portrelerden oluşuyor.



Albayrak Hat Takvimi Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak", Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 9 Şubat'a kadar görülebilecek.



İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, 14 Şubat'a kadar Kalyon Kültür'de gezilebilecek.



Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de açık olacak.



Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, AKM Müzik Platformu'nda sergileniyor.



AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor.



"Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi", AKM Çok Amaçlı Salon'da 23 Mart'a kadar görülebilecek.



Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde, "Ayna: Anadolu Göğünün İpek Mahyası" adlı fotoğraf sergisi, 10 Mart'a kadar gezilebilecek. Sergi, Vakıf Katılım tarafından hayata geçirilen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında açıldı.



Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.



Lale-Cengiz Akıncı çiftinin uzun yıllara dayanan ve TÜYAP 19. Uluslararası Sanat Fuarı'nda "Koleksiyoner Onur Ödülü"ne layık görülen koleksiyonlarının ikinci bölümünün yer aldığı "Boyut Farkı" sergisi, 28 Mart'a kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde izleyicilerin ilgisine sunulacak.



Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisini, 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşturacak.



Ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi "Hakikat Öncesi-Pre-Truth", 22 Şubat'a kadar Teşvikiye Red Rouge Art Galeri'de sergileniyor.



Pera Müzesi, "Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey" adlı rehberli sergi turlarını sanatseverlerle buluşturuyor. 6 ve 20 Şubat'ta 17.30'da ücretsiz gerçekleştirilecek turlar, ziyaretçilere Osman Hamdi Bey'i yakından tanıma fırsatı sunacak.