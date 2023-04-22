İstanbul'da buluşacak dünya koroları depremde yitirilen canları anacak

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da 25-30 Nisan'da yapılacak.



Altı yıl sonra dünya çapında düzenlenen ilk koro buluşması olan ve "Değişen Ufuklar" temasıyla düzenlenen sempozyumda dünyanın farklı sesleri İstanbul'dan dünyaya yankılanacak.



Sempozyumun açılış konserini Devlet Çok Sesli Korosu ile Grammy ödüllü Estonya Flarmoni Oda Korosu AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Şef Ragnar Rasmussen yönetiminde verecek.



Konuk koroların performansları ve 26 farklı ülkeden konuşmacıların seminer, çalıştay ve paylaşımlarının yer alacağı sempozyumda, Türkiye'nin yanı sıra Estonya, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Gabon, İsveç, Kanada, Lübnan, İngiltere, Tayvan ve Porto Rico'dan davetli korolar konser verecek.



"BU DUAYI HEP BİRLİKTE SÖYLEMEK İSTİYORUZ"

Açılış konserini yönetecek konuk şef Ragnar Rasmussen, uluslararası koro dünyasında çok önemli yeri olan konserin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Konserin hazırlıkları sürerken Türkiye'de büyük depremler yaşanmasının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Rasmussen, konserin akışını deprem bilgisini alır almaz değiştirdiklerini belirtti.



Rasmussen, Norveç ve Türk ninnilerini bir araya getirdikleri eserlerin repertuvarda yer alacağını, Samuel Barber'ın ağıt tarzındaki "Adagio" eserini ise her iki koronun birlikte seslendireceğini anlattı.



Rasmussen, repertuvarda Mevlana, Yunus Emre gibi tasavvuf şairlerinin eserleriyle türkülerin de olacağını ifade ederek, "Bütün hayatım boyunca sanki bugün için çalışmış gibiyim. Çok fazla yeri gezdim ve bir müzisyen olarak birçok kişiyi bir araya getirme amacı edindim. Şu anda bunun gerçek olması benim için çok güzel bir şey" dedi.

"BU ETKİNLİK 6 ŞUBAT'IN ARDINDAN AYNI OLAMAZDI"



Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem ise 35 yıldır müzikseverle buluşan Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nun, Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini belirtti.



Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da gerçekleştirilecek bu büyük etkinliğin AKM ekseninde 11 mekanda izleyiciyle buluşacağını bildiren Erdem, "Dünyanın 30 ülkesinden yaklaşık 80 konuşmacı ve uzman geliyor. 19 ülkeden korolar ve Türkiye'den 35 koroyla 2 bin kişi hep birlikte koro müziğini ve insan sesini kutluyor olacağız" şeklinde konuştu.



Erdem, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sempozyum programını yeniden gözden geçirdiklerini dile getirerek, "2023'te Türkiye'de gerçekleşen böyle dünya çapında bir etkinlik 6 Şubat'ın ardından aynı olamazdı. Tüm konuşmacılarımız ve korolarımız içeriklerini revize ettiler" ifadelerini kullandı.



Açılış konserinde kuzey ile güneyin bir araya geleceğine, farklı kültürlerin uyumunun yansıtılacağına işaret eden Erdem, "Aynı zamanda bir anma konseri olacak. İki ayrı ülkeden, iki ayrı dile sahip iki koro, Türkçe türkülerimizi seslendirecekler. Bu türkülerimizi insanlarımıza adayacağız" şeklinde bilgi verdi.



Tüm müzikseverleri festivale davet eden Erdem, "AKM Opera Salonu'nda birlikte şarkılar söyledikçe hem yaşadığımız duyguları ortaya koyacağız hem de birlikte umut dolacağız" değerlendirmesinde bulundu.



200 MÜZİK ÖĞRETMENİ SEMPOZYUMDA KONUK EDİLECEK



Erdem, sempozyum programında, depremden etkilenen çocuklara ilişkin bir sosyal sorumluluk projesine de yer ayırdıklarını vurguladı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüz binlerce çocuğun eğitimini başka şehirlerde sürdürmek zorunda kaldığını hatırlatan Erdem, müzik öğretmenlerinin öncülüğünde bu çocukların katıldığı korolar oluşturulduğunu anlattı.



Uzman psikologlarla müziğin birleştirici gücünü kullanarak bir program hazırladıklarını bildiren Erdem, bu sempozyumda koroları oluşturan 200 müzik öğretmenini konuk edeceklerini ve hazırlanan programı sunacaklarını söyledi.



Erdem, "Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nun bizim için böyle de bir sosyal sorumluluk misyonu var" diye konuştu.

