İstanbul'da Corey Taylor ile rock gecesi

Rock müziğin “Rönesans Adamı” Corey Taylor, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

İstanbul'da Corey Taylor ile rock gecesi

Rock dünyasının en önemli erkek rock şarkıcılarından, Slipknot ve Stone Sour gruplarının solisti Corey Taylor, ilk konseri için önceki akşam Charm Music organizasyonuyla Star Tv ve Radyo Eksen'in medya sponsorluğunda İstanbul'daydı.

Gerçek bir rock gecesi olan öncesinde ülkemizin en önemli gruplarından Black tooth ve Danimarkalı metal core gruplarından Siamese sahne aldı ve Maximum Uniq Açıkhava'yı dolduran binlerce dinleyiciyi Corey Taylor için hazırladı.

İstanbul'da Corey Taylor ile rock gecesi - 1

"İyi akşamlar İstanbul, kavuşmamız zaman aldı ama nihayet burda sizlerin karşısında olduğum için çok mutluyum" diyerek başladığı konserde arkaya arkaya gelen hit şarkılarla enerji hiç düşmedi.

Corey Taylor'ın muhteşem performansı ile iyice ısınan gecenin en etkileyici anı ise 'Home' şarkısında yaşandı. 7 yıl önce tanıştığı ve aşık olduğu 'Hayatımı kurtardı' dediği eşi için seslendirdiği şarkı sonrası gözleri dolan Taylor, bu duygusal an sonrası seyirciler tarafından alkışlandı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...