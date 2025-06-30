İstanbul'da konser veren Fontaines D.C. grubundan Filistin'e destek

Fontaines D.C. İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen programda, konser boyunca sahnede yer alan Filistin bayrağıyla dayanışma mesajı verilirken, "Free Palestine" (Filistin'e Özgürlük) sloganları ile dinleyiciler tek yürek oldu.



"Here's the Thing" parçası ile başlayan konserde, "Boys in the Better Land", "It's Amazing to be Young", "In the Modern World" ve "Starburster" gibi grubun sevilen şarkıları seslendirildi.



Grup, İstanbul'a ilk kez geldiklerini ve kentte bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerini izlemeye gelenlere teşekkür etti.