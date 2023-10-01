İstanbul'da Kore müziği konseri düzenlendi

Kore Vakfı işbirliğiyle Kore Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde keman, gitar, Kore'nin geleneksel enstrümanlarından haegeum ve pansori ile "Via Trio" ekibi sahneye çıktı.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkonsolos Lee Woo Sung, "Via Trio grubu, Kore'nin geleneksel ve modern müziğini harmanlayarak, özellikle 'Arirang' gibi Kore'ye özgü melodileri tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir" ifadesini kullandı.

