İstanbul'da Kore müziği konseri düzenlendi

Kore Haftası etkinlikleri kapsamında, Grand Pera Emek Sahnesi'nde konser programı düzenledi.

İstanbul'da Kore müziği konseri düzenlendi

Kore Vakfı işbirliğiyle Kore Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde keman, gitar, Kore'nin geleneksel enstrümanlarından haegeum ve pansori ile "Via Trio" ekibi sahneye çıktı.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkonsolos Lee Woo Sung, "Via Trio grubu, Kore'nin geleneksel ve modern müziğini harmanlayarak, özellikle 'Arirang' gibi Kore'ye özgü melodileri tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir" ifadesini kullandı.

İstanbul'da Kore müziği konseri düzenlendi - 1

Konserde "K-Pop'un Geçmişi ve Bugünü" temasıyla Chunhyang-ga'dan "Sarang-ga" ve Kwangsuk Kim'in "60'lı Yaşlarındaki Bir Çiftin Hikayesi" çeşitli Kore şarkıları dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

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