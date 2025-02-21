İstanbul'da Mireille Mathieu rüzgarı

Klasik Fransız chanson tarzının önemli temsilcilerinden Mireille Mathieu Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğu’nda Volkswagen Arena'da konser verdi. Yaklaşık iki saat süren sahne performansında 3 kez bis yapan sanatçı, konserde "Mon Credo", "Tu Es Celui" ve "Ma Melodie D'Amour"un arasında olduğu pek çok hit şarkısını seslendirdi.

"La Paloma Adieu”, “Mon Crédo" ve “Une Histoire d’Amour” gibi unutulmaz eserleriyle tanınan ve Edith Piaf'ın halefi gösterilen Mathieu, yarın Ankara'da dinleyicilerle Ankara Congresium Sahnesi'nde buluşacak.