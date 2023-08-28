İstanbul'da nostalji rüzgari: 90'lı yılların efsane isimleri aynı sahnede

Gündüz saatlerinden itibaren alandaki yerlerini alan binlerce seyirci, 90’lar Türkçe Pop Fest’te Abone, Çılgın Bediş, Benimle Oynama, Yaşandı Bitti, Çukulat Kız, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Hercai, Maalesef, İsmail ve Turkish Cowboys gibi onlarca şarkıyı hayranlık duydukları şarkıcılarla söyleme keyfini yaşadı.

Festivalde DJ Hakan Küfündür ise çaldığı 90’ların kült şarkıları ile dinleyicileri müziğe ve eğlenceye doyurdu. Ünlü sanatçı Burak Kut, doğum gününü hayranları ile kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

